Kostic al PSV reabre la opción de Perisic en el Inter: la situación

Filip Kostić vuelve a empezar desde Países Bajos. El PSV Eindhoven ha anunciado oficialmente el fichaje del extremo serbio, que estaba libre en el mercado desde el 1 de julio tras la expiración de su contrato con la Juventus. El jugador, de 33 años, ha firmado un acuerdo por dos temporadas con el club campeón de los Países Bajos y lucirá el dorsal 18. Antes de estar a disposición del equipo, sin embargo, deberá obtener el permiso de trabajo, como ha comunicado el propio PSV a través de sus canales oficiales.





La llegada de Kostić a Eindhoven podría tener repercusiones también en el mercado italiano. Según ha informado La Gazzetta dello Sport, su llegada podría, de hecho, abrir la puerta a la posible salida de Ivan Perišić y, en consecuencia, reactivar la hipótesis de un regreso del croata al Inter.