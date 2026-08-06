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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Kostic al PSV reabre la opción de Perisic en el Inter: la situación

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I. Perisic
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Para el Inter se reabre la vía que lleva al extremo de ataque croata

Filip Kostić vuelve a empezar desde Países Bajos. El PSV Eindhoven ha anunciado oficialmente el fichaje del extremo serbio, que estaba libre en el mercado desde el 1 de julio tras la expiración de su contrato con la Juventus. El jugador, de 33 años, ha firmado un acuerdo por dos temporadas con el club campeón de los Países Bajos y lucirá el dorsal 18. Antes de estar a disposición del equipo, sin embargo, deberá obtener el permiso de trabajo, como ha comunicado el propio PSV a través de sus canales oficiales.


La llegada de Kostić a Eindhoven podría tener repercusiones también en el mercado italiano. Según ha informado La Gazzetta dello Sport, su llegada podría, de hecho, abrir la puerta a la posible salida de Ivan Perišić y, en consecuencia, reactivar la hipótesis de un regreso del croata al Inter.

  • HASTA 2027 BAJO CONTRATO

    La de Perišić en el Inter es una opción que ya había surgido el pasado enero y que ahora vuelve a estar de actualidad. El extremo ofensivo nacido en 1989 está vinculado al PSV por un contrato que expira el 30 de junio de 2027 y milita en el club neerlandés desde 2024. Desde entonces ha sumado 78 partidos y 26 goles, confirmándose como uno de los referentes del equipo de Eindhoven.


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  • CON EL INTER Y LA SELECCIÓN CROATA

    El Inter representa una etapa importante de su carrera. Perišić vistió la camiseta del Inter desde 2015 hasta 2019 y posteriormente desde 2020 hasta 2022, sumando 254 partidos y 55 goles. En su palmarés con el club figuran un Scudetto, una Coppa Italia y una Supercopa Italiana.


    También con la selección croata su rendimiento fue de altísimo nivel: Perišić disputó 158 partidos, marcando 39 goles. El último llegó en los dieciseisavos de final de los últimos Mundiales, en el partido perdido 2-1 contra Portugal.


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