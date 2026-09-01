Nacido en 2002, Woltemade se formó en el Werder Bremen, club con el que acumuló 51 partidos y 2 goles. Durante su etapa en el Werder, disputó la temporada 2022-23 cedido en el Elversberg, donde jugó 35 encuentros y marcó 17 goles. En 2024 pasó al Stuttgart, donde sumó 35 partidos y 17 remi, antes de ser traspasado al Newcastle por 80 millones más 10 en bonus. En la temporada 2025-26 con las Magpies acumuló 51 partidos y 11 goles. En esta temporada, antes de pasar a la Juve, jugó dos partidos con el Newcastle, sin marcar.



