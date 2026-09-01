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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Woltemade ha firmado: es oficial

Juventus
Fichajes
N. Woltemade
Newcastle

El delantero alemán llega cedido por el Newcastle

Ya es oficial Nick Woltemade. El alemán, nacido en 2002, ha sido incorporado por la Juventus en una cesión simple de pago desde el Newcastle. Por la tarde, el delantero centro pasará el reconocimiento médico en el JMedical, antes de la firma del contrato que lo vincula a la Juventus por una temporada.


  • LAS CIFRAS

    El delantero alemán llega desde el Newcastle en calidad de cedido. Una operación que, en el plano económico, debería garantizar a la Juventus un alivio: Jonathan David, que se marcha al Atlético de Madrid, percibía cerca de 6 millones de euros netos por temporada más bonus, mientras que Woltemade debería suponer unos 4,4 millones de salario, a los que se suman 5 millones por la cesión. David se va al Atlético de Madrid cedido con una opción de compra fijada en 25 millones de euros.

    • Anuncios

  • LA CARRERA

    Nacido en 2002, Woltemade se formó en el Werder Bremen, club con el que acumuló 51 partidos y 2 goles. Durante su etapa en el Werder, disputó la temporada 2022-23 cedido en el Elversberg, donde jugó 35 encuentros y marcó 17 goles. En 2024 pasó al Stuttgart, donde sumó 35 partidos y 17 remi, antes de ser traspasado al Newcastle por 80 millones más 10 en bonus. En la temporada 2025-26 con las Magpies acumuló 51 partidos y 11 goles. En esta temporada, antes de pasar a la Juve, jugó dos partidos con el Newcastle, sin marcar.


  • CAMISETA NÚMERO 27

    En la Juventus, Woltemade llevará el dorsal número 27.






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