Ya es oficial Nick Woltemade. El alemán, nacido en 2002, ha sido incorporado por la Juventus en una cesión simple de pago desde el Newcastle. Por la tarde, el delantero centro pasará el reconocimiento médico en el JMedical, antes de la firma del contrato que lo vincula a la Juventus por una temporada.
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Juventus, Woltemade ha firmado: es oficial
LAS CIFRAS
El delantero alemán llega desde el Newcastle en calidad de cedido. Una operación que, en el plano económico, debería garantizar a la Juventus un alivio: Jonathan David, que se marcha al Atlético de Madrid, percibía cerca de 6 millones de euros netos por temporada más bonus, mientras que Woltemade debería suponer unos 4,4 millones de salario, a los que se suman 5 millones por la cesión. David se va al Atlético de Madrid cedido con una opción de compra fijada en 25 millones de euros.
LA CARRERA
Nacido en 2002, Woltemade se formó en el Werder Bremen, club con el que acumuló 51 partidos y 2 goles. Durante su etapa en el Werder, disputó la temporada 2022-23 cedido en el Elversberg, donde jugó 35 encuentros y marcó 17 goles. En 2024 pasó al Stuttgart, donde sumó 35 partidos y 17 remi, antes de ser traspasado al Newcastle por 80 millones más 10 en bonus. En la temporada 2025-26 con las Magpies acumuló 51 partidos y 11 goles. En esta temporada, antes de pasar a la Juve, jugó dos partidos con el Newcastle, sin marcar.
CAMISETA NÚMERO 27
En la Juventus, Woltemade llevará el dorsal número 27.
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