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Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Vicario: «A partir de hoy siempre habla el campo»

Juventus
G. Vicario

El portero de la Juventus habla antes del partido contra el Milan

Guglielmo Vicario, portero de la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido contra el Milan: "Somos un grupo unido, un grupo fuerte, una buena mezcla entre jóvenes y otros algo menos jóvenes; sin duda tenemos chicos con talento, de corta edad, estamos todos unidos. A partir de ahora siempre habla el campo y yo estoy convencido de que somos un equipo de calidad y esta noche nos encontramos, obviamente, a un rival de gran calidad como nosotros. Será un gran partido, estamos deseando que llegue".

  • El guardameta añade: "Todos los partidos hay que prepararlos con las distintas salidas desde el portero, luego las actitudes son diferentes y hay que analizarlas, hoy hay que entender dónde está el hueco libre, dónde está la situación más adecuada para ir a colocar el balón. Luego es un trabajo de lectura mío, del equipo, para intentar hacer daño.


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