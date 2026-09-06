Guglielmo Vicario, portero de la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido contra el Milan: "Somos un grupo unido, un grupo fuerte, una buena mezcla entre jóvenes y otros algo menos jóvenes; sin duda tenemos chicos con talento, de corta edad, estamos todos unidos. A partir de ahora siempre habla el campo y yo estoy convencido de que somos un equipo de calidad y esta noche nos encontramos, obviamente, a un rival de gran calidad como nosotros. Será un gran partido, estamos deseando que llegue".
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Juventus, Vicario: «A partir de hoy siempre habla el campo»
El guardameta añade: "Todos los partidos hay que prepararlos con las distintas salidas desde el portero, luego las actitudes son diferentes y hay que analizarlas, hoy hay que entender dónde está el hueco libre, dónde está la situación más adecuada para ir a colocar el balón. Luego es un trabajo de lectura mío, del equipo, para intentar hacer daño.
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