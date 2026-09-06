Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido con el Milan: "Partido con mucha energía sobre el campo, equipos muy ofensivos, con jugadores que pueden buscar y encontrar la jugada. ¿El Milan quiere ganar el partido? Es un acelerador para nuestro potencial, porque nosotros también queremos ganar y se abrirán muchos espacios".
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Juventus, Spalletti: «Será decisivo quien entre desde el banquillo»
Sobre Nico González y Alajbegovic: "Nico hoy juega de inicio, se toman decisiones, contra el Parma fue decisivo entrando con el partido en marcha, hoy será diferente, en cualquier caso es fundamental que todos estén preparados en los momentos del partido. Tendremos luego a otros cinco futbolistas que entrarán y serán decisivos".
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