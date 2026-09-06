Juventus, Spalletti: «Será decisivo quien entre desde el banquillo»

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido con el Milan: "Partido con mucha energía sobre el campo, equipos muy ofensivos, con jugadores que pueden buscar y encontrar la jugada. ¿El Milan quiere ganar el partido? Es un acelerador para nuestro potencial, porque nosotros también queremos ganar y se abrirán muchos espacios".