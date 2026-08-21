Juventus, se desbloquea la cesión de Perin al Palermo

La negociación entre el Palermo y Mattia Perin se desbloquea y ahora avanza con rapidez. Lo revela Matteo Moretto, según el cual durante la noche habría habido contactos intensos entre el agente del portero, Alessandro Lucci, y la Juventus, para rebajar las pretensiones económicas del club turinés.





La Juventus está dispuesta a dejar salir a Perin en condiciones ventajosas, también como gesto de agradecimiento hacia un futbolista con el que existe un vínculo profundo, escribe Moretto.





Ahora Palermo y Juventus están en contacto constante para llegar al cierre definitivo.