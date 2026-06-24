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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus recibe una señal importante del Aston Villa sobre Dibu Martínez

Juventus
Damián Martínez
Aston Villa
Fichajes

La Juventus avanza en las negociaciones con el club inglés por el portero argentino.

La Juventus sigue presionando para fichar a Emiliano «Dibu» Martínez y ha recibido una primera señal positiva del Aston Villa, que ha rebajado su petición de 15 a 10 millones de euros más bonificaciones, según informa Tuttosport. Un paso adelante importante, pero aún insuficiente para cerrar la operación.


  • El director general, Giovanni Carnevali, negocia con el entorno del portero argentino para cerrar su fichaje a finales de julio. Al jugador le ofrecerían un contrato de tres años, a 5 millones por temporada más bonificaciones.


    El guardameta, que ya quería dejar el Birmingham el pasado verano, ve con buenos ojos recalar en Turín atraído por el proyecto de Luciano Spalletti, quien lo considera su primera opción bajo los palos por su nivel internacional y liderazgo en el vestuario.


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  • Si no hay acuerdo, la alternativa es Guglielmo Vicario. Su valor, unos 20 millones de euros, es mayor que el del argentino y no convence del todo al cuerpo técnico.


    Por ahora no habrá novedades: Martínez se concentra en el Mundial de Clubes en Estados Unidos y ha aplazado cualquier decisión sobre fichajes. La Juve, de todos modos, ya planifica su estrategia y espera retomar la ofensiva tras el torneo.