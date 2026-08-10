Juventus-PSG, no solo Suzuki: también Jonathan David sobre la mesa

Paralelamente, según ha informado el Corriere dello Sport, las relaciones entre los dos clubes podrían abrir la puerta también a otra operación: Jonathan David. El delantero canadiense, de hecho, estaría entre los jugadores que la Juventus valora vender para financiar la llegada de un nuevo punta. El PSG podría representar una solución concreta, también a la luz de la necesidad de reforzar la parcela ofensiva tras la salida de Gonçalo Ramos.





Luis Campos también estaría presionando por David, a quien conoce bien por haberlo llevado al Lille. Queda por ver la fórmula de la posible operación: la Juventus valora el traspaso del canadiense entre 20 y 30 millones de euros y preferiría una venta definitiva, mientras que no se descarta la posibilidad de una cesión. Suzuki y David podrían convertirse así en dos capítulos de la misma negociación entre Juventus y PSG.



