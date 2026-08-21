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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, problema con David: ha dicho no al Hull City

Juventus
Fichajes
J. David
Hull

El canadiense, hasta ahora, ha rechazado todas las soluciones que le han propuesto para dejar la Juventus.

En la Juventus el mercado de fichajes en cuanto a llegadas sigue inevitablemente ligado a las salidas. Para poder seguir interviniendo en el mercado, el club debe primero liberar espacio en la plantilla y en el balance, empezando por Jonathan David.


Según informa Tuttosport, el delantero canadiense ha rechazado el acercamiento del Hull City y, por el momento, sigue en una especie de limbo: no entra en los planes técnicos de la Juventus, pero todavía no se registran vías especialmente concretas para su salida.


Una situación que presenta similitudes con la del centro del campo. Kessié sigue a la espera, pero antes de avanzar la Juventus debe lograr colocar al menos a dos jugadores de la demarcación. El primer nombre es el de Arthur, para el que se avanza con rapidez hacia la rescisión del contrato: solo quedan por definirse los últimos detalles.


  • Luego hará falta otra salida. Miretti sigue recibiendo elogios, pero la petición de la Juventus, fijada entre 10 y 15 millones de euros, ha enfriado hasta ahora a los pretendientes. Aún más compleja es la situación de Koopmeiners: el centrocampista presenta un valor residual en balance de unos 30 millones y, por el momento, no hay clubes dispuestos a invertir una cifra similar.


    Y es precisamente aquí donde entra en juego el capítulo de las cesiones. Con la aproximación de la ventana de las “rebajas”, también aumentan las posibilidades de recurrir a fórmulas temporales para desbloquear algunas situaciones. Una solución especialmente útil para aquellos jugadores que, tras temporadas negativas, hoy resultan extremadamente difíciles de colocar en un traspaso definitivo.




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