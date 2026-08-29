Juan Cabal, defensa de la Juventus, es una opción de mercado para el Atalanta. Después de haber estado durante mucho tiempo en el punto de mira del Bolonia, que pensaba en él como sustituto de Jhon Lucumì, traspasado precisamente a la Juve, ahora para el colombiano surge la vía del Inter.
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Juventus: por Cabal está el Atalanta
Lo desvela Gianluca Di Marzio, que habla de la opción Cabal para el Atalanta. Nacido en 2001, Cabal pasó en 2024 del Verona (34 partidos en dos temporadas) a la Juventus, donde en dos temporadas ha sumado 28 partidos y 2 goles. Quien llevó a Cabal a la Juventus fue precisamente Cristiano Giuntoli, entonces directivo de la Juventus y ahora director deportivo del Atalanta.
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