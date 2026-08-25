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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Miretti a un paso del Besiktas: los detalles

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F. Miretti
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En la recta final, la negociación para el traspaso del centrocampista

Ya está en la recta final la negociación entre la Juventus y el Besiktas para el traspaso de Fabio Miretti a Turquía. El club de Vincenzo Italiano ya ha alcanzado de hecho un acuerdo con el centrocampista y se prepara para formalizar en las próximas horas la última oferta a la Juventus, con el objetivo de dejar el acuerdo por escrito.


La fórmula sobre la mesa es la de una cesión con opción de compra, que podría convertirse en obligación si se cumplen determinadas condiciones. La luz verde, por tanto, está cada vez más cerca, según Gazzetta.it.

  • La Juventus espera la propuesta definitiva del Besiktas y aspira a liberarse del coste anual íntegro de Miretti, teniendo en cuenta tanto el sueldo como la cuota de amortización en balance. Una operación que permitiría a la Juventus aligerar la masa salarial y destinar esos recursos a los próximos movimientos en el mercado, en particular a la llegada de Franck Kessiè.


    Tras los contactos de las últimas horas, la sensación es que la operación ha entrado ya en su fase decisiva: quedan por definir los últimos detalles económicos antes de la luz verde definitiva al traspaso.

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