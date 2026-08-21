La Juventus se prepara para cambiar de cara también bajo palos. Con Guglielmo Vicario ya señalado como nuevo titular, el club turinés está llamado ahora a definir el futuro de Mattia Perin y Michele Di Gregorio: al menos uno de los dos está destinado a dejar Turín, pero no se descarta que al final puedan marcharse ambos.
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Juventus, Mandas como opción para ser el suplente de Vicario
Perin rumbo al Palermo
La opción Palermo para Mattia Perin sigue en pie. En las últimas horas, el camino parecía haberse estrechado más. Según ha informado Tuttosport, el principal escollo era de carácter económico: la exigencia de la Juventus se considera, de hecho, demasiado elevada por el club siciliano. Luego llegó el giro, con el Palermo manteniendo abierta la opción.
DI GREGORIO: APARECE EL BOURNEMOUTH
Distinta, pero igualmente delicada, es la situación de Michele Di Gregorio. El ex del Monza no entra en los planes del nuevo proyecto técnico de la Juventus y el club está trabajando para encontrarle un nuevo destino.
Los contactos con el Marsella se han enfriado y, a día de hoy, una cesión a título definitivo parece complicada. En las últimas horas, sin embargo, ha surgido el interés del Bournemouth, que está valorando varios perfiles para reforzar su plantilla.
Además, el portero italiano también estaría en el radar de la Lazio, en una posible operación de mercado que podría volverse especialmente interesante. La Juventus aspira a encontrar una solución que pueda satisfacer a todas las partes y permita a Di Gregorio relanzarse en un club en el que pueda recuperar la continuidad.
Su salida cobraría aún más peso en caso de que Perin también se despidiera de Turín.
Aparece Mandas
Con Vicario destinado a ser el titular, de hecho, la Juventus tendría después otra plaza que cubrir. Si ambos porteros que actualmente forman parte de la plantilla salieran, el club turinés tendría la necesidad de encontrar un nuevo número 12.
Entre los perfiles que gustan estaría Christos Mandas, nacido en 2001 y actualmente en la Lazio, que, según TuttoJuve.com, podría representar una solución interesante por detrás de Vicario, con Carlo Pinsoglio, que se quedará como ‘tercer’ portero. Mucho dependerá, naturalmente, también de los movimientos del club romano y del posible cruce con la situación de Di Gregorio.
Un escenario aún completamente por construirse, por tanto, pero que podría convertirse en uno de los temas más candentes de los últimos días de mercado. La Juventus ya ha elegido a su nuevo titular: ahora solo queda completar la revolución bajo palos.
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