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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Licina es un caso internacional: todavía tiene que elegir para quién jugar

Juventus
Cremonese
A. Licina

El talento propiedad de la Juventus y cedido a la Cremonese aún puede escribir su futuro

Adin Licina, cedido por la Juventus a la Cremonese, dejó destellos de clase en el 2-2 en Cesena, como el magnífico control sobre la línea de banda que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.


Licina, que llegó a la Juventus procedente del Bayern de Múnich, está llamando la atención en Italia y en el extranjero. La cesión a la Serie B divide las opiniones entre quienes habrían querido verlo de inmediato en la Juventus y quienes, en cambio, consideran que es la temporada ideal para completar su maduración.


Sin embargo, también está sobre la mesa su futuro internacional. Nacido en Alemania y formado en las categorías inferiores de la selección alemana desde la sub-15 hasta la sub-19, Licina todavía puede elegir qué selección absoluta representar. Alemania sigue siendo una opción prestigiosa, pero la competencia en el puesto de extremo ofensivo es altísima.

  • Sobre la mesa también están Montenegro y Bosnia, países vinculados a los orígenes familiares del jugador. En particular, según informa Tuttosport, Bosnia ha intensificado la presión en las últimas semanas, atraída por el impacto de Licina en la Cremonese. Bosnia apunta a construir una parcela ofensiva con talento, junto a jóvenes como Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic.


    Para Licina, por tanto, la temporada en la Serie B no es solo una etapa para crecer: también puede convertirse en el trampolín hacia una decisión internacional destinada a marcar el próximo capítulo de su carrera.


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