Ya han pasado 6 partidos, 5 de liga y 1 de Europa League, pero Teun Koopmeiners sigue sin convencer al 100% a Luciano Spalletti. El técnico toscano se ha visto, forzosamente, obligado a darle espacio y minutos, pero las respuestas ofrecidas sobre el campo no han satisfecho al entrenador.
¿Y ahora qué? Con un balance castigado y con la necesidad de volver al mercado, el ex de Atalanta, informa la Gazzetta dello Sport, será puesto de nuevo en el mercado, intentando esta vez no encontrar su oposición a un traspaso a título definitivo.