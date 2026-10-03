La Juventus todavía no ha podido disfrutarlo realmente esta temporada. Kenan Yildiz sigue de baja por la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y su vuelta a la actividad se acerca, pero todavía no es inminente. Hasta ahora solo ha sumado una aparición, con 69 minutos jugados, y desde aquel Frosinone-Juventus no se le ha vuelto a ver sobre el campo.
A pesar de ello, las características y el potencial del mediapunta turco siguen siendo conocidos por todos, no solo en Turín, sino también por toda Europa, donde el interés y el cortejo no han cesado ni siquiera durante este parón forzoso. Y entre los clubes más activos por él, informa Fichajes, aparece con fuerza el Real Madrid.