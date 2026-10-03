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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus: el Real Madrid no se rinde con Kenan Yildiz

Juventus
Real Madrid
K. Yildiz

El mediapunta turco sigue de baja, pero desde España continúan impulsándolo como objetivo prioritario del Real Madrid para los próximos mercados.

La Juventus todavía no ha podido disfrutarlo realmente esta temporada. Kenan Yildiz sigue de baja por la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y su vuelta a la actividad se acerca, pero todavía no es inminente. Hasta ahora solo ha sumado una aparición, con 69 minutos jugados, y desde aquel Frosinone-Juventus no se le ha vuelto a ver sobre el campo.

A pesar de ello, las características y el potencial del mediapunta turco siguen siendo conocidos por todos, no solo en Turín, sino también por toda Europa, donde el interés y el cortejo no han cesado ni siquiera durante este parón forzoso. Y entre los clubes más activos por él, informa Fichajes, aparece con fuerza el Real Madrid.

  • Cambios en ataque

    El Real Madrid tiene previsto para el próximo verano otra enésima revolución ofensiva. El impacto que está teniendo Vinicius Jr., pese a la reciente renovación que firmó, no está gustando ni a los aficionados ni al club. Volverá Rodrygo, hay que colocar a Endrick y, de hecho, en medio de estas incertidumbres, el único intocable seguirá siendo Kylian Mbappé.


    De ahí la idea de seguir por el camino trazado desde hace tiempo, es decir, hacerse con los talentos emergentes más fuertes del mundo, con el mediapunta de la Juventus que cuenta con el pleno agrado de todos en el club y que además tiene en Arda Guler a un valedor de excepción.

  • ¿Plusvalía de la Juve?

    La Juventus hace tiempo que ha optado por apostar muy fuerte por el futbolista nacido en 2005 como estrella del presente y del futuro del club, pero el fichaje veraniego de Alajbegovic, sumado a las dificultades económicas que podrían obligar a Massara y Carnevali a una venta de peso antes de junio han vuelto a situar el nombre de Yildiz en el centro del debate.

    Llegado a coste cero desde el Bayern en el ya lejano 2022, una venta suya por cifras muy importantes le garantizaría de golpe a la Juventus arreglar cuentas y balance con una plusvalía monstruosa. Habrá resistencia por parte del club, pero si llega una propuesta de tres cifras todo podría cambiar.

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