Vender antes de comprar: la Juventus debe gestionar bien las salidas para fichar jugadores que eleven el nivel de la plantilla. El nuevo consejero delegado, Giovanni Carnevali, tendrá que demostrar su capacidad en las ventas, clave para el equilibrio económico y el futuro del club. Por novena vez consecutiva, las cuentas están en números rojos: el próximo balance prevé pérdidas de unos 63 millones de euros, por encima de los 58 millones del ejercicio anterior. ¿Quiénes son los jugadores que abandonarán la Juventus? Aquí está la alineación de quienes ya no entran en los planes, dispuesta en un ambicioso 4-2-3-1. El objetivo: recaudar más de 100 millones.
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Juventus: de Di Gregorio a Openda y David, una plantilla en venta. Objetivo: más de 100 millones
PORTERO: DI GREGORIO
El portero titular, Michele Di Gregorio, podría marcharse pese a que su contrato vence en 2029. Hace dos años llegó cedido por 4,5 millones, con una obligación de compra de 13,5 millones y 2 millones en variables. Su agente ha criticado a la Juve y pedido respeto: «La directiva francesa gastó 130 millones en tres delanteros que no rindieron. Para justificar ese gasto, culpan al portero fichado por la anterior directiva, Cristiano Giuntoli, quien lo presentó como el mejor de la Serie A a sus 26 años. Tiene contrato de tres años con la Juventus, se unirá a la pretemporada y, en el mercado, valoraremos las opciones. Varios clubes europeos lo siguen, pero no tenemos prisa. Exigimos respeto para quien siempre respondió, aunque hubiera sido más fácil quedarse en el banquillo…»
LATERAL DERECHO: JOAO MARIO
El lateral derecho, nacido en 2000, acaba de regresar de seis meses cedido en el Bolonia y la Juventus lo pone en venta. Hace un año lo fichó del Oporto por 16 millones de euros, en la operación que llevó a Alberto Costa a Portugal por 12 millones. Su contrato vence en 2030 y ha jugado 13 partidos con los bianconeri.
CENTRO DE LA DEFENSA: RUGANI
El jugador de 31 años, bajo contrato con la Juventus hasta 2028, no ha sido comprado por la Fiorentina (la cláusula de compra no se activó por 45 minutos).
Tras varias cesiones (Rennes, Cagliari, Ajax, Fiorentina), podría marcharse de forma definitiva. La última palabra la tiene Spalletti.
CENTRO DE LA DEFENSA: GATTI
Para Spalletti, el exjugador del Frosinone está al final de su lista. El año pasado marcó 4 goles en 28 partidos, pero nunca fue primera opción. Su contrato vence en 2030 y gusta al Nápoles de Allegri.
LATERAL IZQUIERDO: CABAL
Las lesiones han frenado la carrera del colombiano con la camiseta bianconera (el año pasado solo disputó 512 minutos). Su fragilidad física supone un problema para la Juve, que le busca nuevo destino. Su contrato vence en 2029.
CENTROCAMPISTA: DOUGLAS LUIZ
El jugador, nacido en 1998, termina contrato en 2029 y, por ahora, se marchará. A pesar de sus 34 partidos (14 con el Forest y 20 con los Villans) en Premier League, Europa League, FA Cup y Carabao Cup, con 1 gol y 2 asistencias, ninguno de los dos clubes ha ejercido la opción de compra. Y eso que solo eran «25 millones».
CENTROCAMPISTA: ARTHUR
Otro jugador que se marcha es Arthur, que aún tiene un año de contrato con la Juve. Cedido al Grêmio el 26 de agosto de 2025, el exbarcelonista ha jugado 23 partidos esta temporada, con un gol y dos asistencias, pero dos lesiones musculares han mermado su continuidad pese a llevar el brazalete de capitán.
EXTREMA DERECHA: ZHEGROVA
En la Juve aún se recuerda el gol que falló contra el Galatasaray. La temporada del exjugador del Lille ha sido una montaña rusa: 27 partidos y 0 goles. Hace un año costó 14,3 millones más 1,2 millones en conceptos adicionales y 3 en bonificaciones. El objetivo es recuperar esa cantidad.
MEDIOCAMPISTA: DAVID
Jonathan David llegó el año pasado como agente libre tras su paso por el Lille. Debía ser el fichaje que resolviera el problema del 9. Su balance no ha sido del todo negativo, con 8 goles en 46 partidos, pero nunca ha dado la impresión de ser una apuesta segura. Quiere quedarse, pero la Juve tiene otros planes.
EXTREMO IZQUIERDO: OPENDA
El belga, con solo dos goles (a la Roma en Liga y al Bodo/Glimt en Champions), es la gran decepción de la temporada. Llegó en el último día de mercado y, entre cesión y opción de compra, costó 44 millones. Recuperar dinero será difícil; lo más probable es una nueva cesión con opción de compra, aunque la Juve solo considera la obligatoria.
DELANTERO CENTRAL: MILIK
En Turín, debido a las lesiones, apenas ha hecho más que hacer turismo. La temporada pasada solo sumó 34 minutos. Su contrato vence dentro de un año, y lo más probable es que lo rescinda.
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