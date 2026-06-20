Juventus confirma el derecho de contracompensación por Daffara

El comunicado continúa: «El portero, nacido en 2004, llegó a la Juventus muy joven y ascendió rápido en las categorías inferiores. Debutó como profesional en marzo de 2023 con el Next Gen, se convirtió en titular y disputó 83 partidos en todas las competiciones.





Convocado en varias ocasiones con el primer equipo durante la temporada 2024/25, fue cedido al Avellino, donde también destacó en Segunda División y, en las últimas semanas, ha sido convocado por la selección italiana».







