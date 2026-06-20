Según la web oficial de laJuventus, «tras su excelente temporada cedido en el Avellino de la Serie B, la Juventus ha ejercido el derecho de opción de recompra sobre Giovanni Daffara».
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Juventus confirma el derecho de contracompensación por Daffara
El comunicado continúa: «El portero, nacido en 2004, llegó a la Juventus muy joven y ascendió rápido en las categorías inferiores. Debutó como profesional en marzo de 2023 con el Next Gen, se convirtió en titular y disputó 83 partidos en todas las competiciones.
Convocado en varias ocasiones con el primer equipo durante la temporada 2024/25, fue cedido al Avellino, donde también destacó en Segunda División y, en las últimas semanas, ha sido convocado por la selección italiana».