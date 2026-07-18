Juventus: ¿cómo jugaron Oboavwoduo, Owusu y Licina contra el Basilea?

De los jóvenes convocados, Oboavwoduo, Owusu y Licina jugaron en la segunda parte, mientras que Gil Puche, Durmisi y Van Aarle se quedaron en el banquillo.





Oboavwoduo y Owusu destacaron en sus breves minutos, mientras que Licina, el más joven, tuvo menos protagonismo. Oboavwoduo entró en el 46 por Zhegrova, Licina en el 46 por Adzic y Owusu en el 78 por Milik.