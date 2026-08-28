Sobre el campeonato: «En Italia está el Inter, que tiene una gran ventaja sobre todos los demás. Nuestro equipo está mejorando, todavía cambiará algo en los últimos días, Luciano parte desde el inicio y es una ventaja. Nosotros pensamos en nosotros mismos, hemos tenido un poco de mala suerte con Yildiz, una baja importante, pero que dará la oportunidad a otros de ponerse en evidencia».





Sobre Yildiz: «La situación está clara, luego llegarán los partes médicos. Tendrá que operarse y estará fuera algunos meses, pero no es una lesión que cierre algo para su carrera, no es un cruzado ni un tendón. Volverá al 100%».





Cómo está el equipo: «Después de años negativos es difícil tener seguridad. Hemos añadido personalidad y solidez, cosas que el año pasado faltaron y que estuvieron entre las causas de la no clasificación para la Champions League. Este año tenemos un equipo más fuerte, sólido, con más peso y con un entrenador que parte desde el inicio. En Frosinone jugamos buenos 60 minutos, luego sufrimos pero nos llevamos una victoria importante».







