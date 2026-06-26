Juventus cederá a Adzic; evita otro caso Huijsen

Vasilije Adzic, joven promesa de laJuventus, no entra en los planes de Luciano Spalletti y Giovanni Carnevali para la próxima temporada, así que podría ser cedido.





El centrocampista, nacido en 2006, ha disputado 26 partidos y marcado un gol con la Juventus, pero necesita más minutos para seguir creciendo. Spalletti, por su parte, necesita un centro del campo de jugadores experimentados y fiables: tras un año sin Champions, la Juve ya no puede esperar y no puede permitirse fallar en sus objetivos.