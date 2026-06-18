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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus busca plusvalías antes del 30 de junio: Miretti, primer fichaje

Juventus
F. Miretti
Fichajes

El club bianconero necesita vender cuanto antes.

La Juventus necesita unos 12-13 millones en plusvalías antes del 30 de junio para cumplir su presupuesto y el Fair Play Financiero de la UEFA. Para lograrlo, podría vender a uno de sus canteranos.


El candidato principal es Fabio Miretti: centrocampista nacido en 2003, con 106 partidos y 3 goles en el primer equipo. Al ser canterano, su traspaso reportaría casi íntegramente plusvalía. Y, recordemos, en el plazo de un año —antes del 30 de junio de 2027— el club deberá ingresar 100 millones de euros por traspasos.

  • Bologna y Fiorentina muestran interés por Miretti. Según *Il Corriere dello Sport*, ambos clubes ya contactaron a la Juventus, lo que podría desencadenar una pugna en el mercado.


    La Juventus solo lo dejará salir en venta definitiva,valorándolo en al menos 15 millones de euros y rechazando cesiones que no garanticen plusvalía. La puja entre ambos clubes podría inflar aún más el precio.


    Entre presupuestos y estrategias, su futuro sigue siendo uno de los temas más candentes en la Juventus.


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