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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Arthur tiene al Besiktas: lo llama Italiano

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Para el brasileño surge un interés desde Turquía

El futuro de Arthur Melo podría volver a estar lejos de la Juventus. El centrocampista brasileño, nacido en 1996, ha entrado de hecho en el radar del Besiktas, donde el nuevo técnico Vincenzo Italiano tendría la intención de reencontrarse con un jugador al que conoce muy bien y que, bajo su dirección, logró recuperar continuidad y confianza en la Fiorentina en la 2023-24.


Según informa La Gazzetta dello Sport, Italiano habría señalado precisamente a Arthur a la directiva del club turco como uno de los perfiles a tener en cuenta para reforzar el centro del campo. El entrenador habría pedido por tanto al club que inicie los primeros contactos con la Juventus y sondee la posibilidad de poner en marcha una negociación por el brasileño.


Para Arthur sería el enésimo capítulo de una historia ya marcada por continuos cambios de camiseta. De vuelta en Turín tras su última cesión al Gremio, el centrocampista vuelve a encontrarse en la necesidad de evaluar su futuro. Esta vez, sin embargo, la situación podría ser ligeramente distinta: el jugador está participando en la pretemporada de la Juventus y, bajo la gestión de Luciano Spalletti, está tratando de ganarse sus opciones para convencer al cuerpo técnico de apostar por él.


  • El italiano lo conoce bien

    La competencia y las necesidades del equipo, sin embargo, podrían hacer que su continuidad en la Juventus esté lejos de ser segura. Por eso la opción del Besiktas puede convertirse en una vía concreta, sobre todo a la luz de la presencia de Italiano en el banquillo.


    El técnico italiano conoce bien las características de Arthur, ya que ya lo entrenó en su etapa en la Fiorentina. En ese periodo, el brasileño encontró una mayor continuidad, logrando mostrar esas cualidades técnicas y de manejo del balón que lo habían convertido en uno de los centrocampistas más interesantes del panorama europeo al inicio de su carrera.


    Un posible traspaso a Turquía tendría, por tanto, también el sabor de un reencuentro profesional. Italiano podría representar para Arthur una garantía importante, teniendo en cuenta la relación ya construida y el conocimiento de sus características. Por su parte, el centrocampista podría sentirse atraído por la posibilidad de volver a trabajar con un entrenador que en el pasado logró potenciarlo.


    Por el momento, sin embargo, todavía no hay una oferta concreta por parte del Besiktas y la Juventus deberá valorar atentamente cualquier posible propuesta. Arthur, mientras tanto, sigue centrado en el trabajo veraniego y en las valoraciones de Spalletti. Su futuro aún está por escribirse: por un lado, la posibilidad de jugar sus cartas en Turín; por otro, la oportunidad de seguir a Italiano en una nueva aventura en el Besiktas.


    Los próximos días serán decisivos para entender qué camino tomará la carrera del brasileño.


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