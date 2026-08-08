El futuro de Arthur Melo podría volver a estar lejos de la Juventus. El centrocampista brasileño, nacido en 1996, ha entrado de hecho en el radar del Besiktas, donde el nuevo técnico Vincenzo Italiano tendría la intención de reencontrarse con un jugador al que conoce muy bien y que, bajo su dirección, logró recuperar continuidad y confianza en la Fiorentina en la 2023-24.





Según informa La Gazzetta dello Sport, Italiano habría señalado precisamente a Arthur a la directiva del club turco como uno de los perfiles a tener en cuenta para reforzar el centro del campo. El entrenador habría pedido por tanto al club que inicie los primeros contactos con la Juventus y sondee la posibilidad de poner en marcha una negociación por el brasileño.





Para Arthur sería el enésimo capítulo de una historia ya marcada por continuos cambios de camiseta. De vuelta en Turín tras su última cesión al Gremio, el centrocampista vuelve a encontrarse en la necesidad de evaluar su futuro. Esta vez, sin embargo, la situación podría ser ligeramente distinta: el jugador está participando en la pretemporada de la Juventus y, bajo la gestión de Luciano Spalletti, está tratando de ganarse sus opciones para convencer al cuerpo técnico de apostar por él.



