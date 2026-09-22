El perfil que hoy está en la pole es el de Neto, brasileño de 37 años, sin contrato tras su experiencia en Botafogo. Ya fue suplente de Gigi Buffon en la Juventus, entre 2015 y 2017, y a lo largo de su carrera también ha vestido las camisetas de Atletico Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcelona, Bournemouth y Arsenal. En Turín ganó dos ligas, dos Copas Italia y una Supercopa de Italia. Neto parece poner a todos de acuerdo: encaja con lo que buscan Carnevali, Massara y Ottolini y al mismo tiempo cuenta con el visto bueno de Spalletti, que quiere fiabilidad en caso de problemas con Vicario (en los dos últimos años ha sido operado de una hernia y ha sufrido una lesión de tobillo).



