Horas decisivas para el nuevo portero de la Juventus. Como escribe hoy Tuttosport antes de mañana la Juventus decidirá si añade a la plantilla un nuevo 12, una alternativa al titular Guglielmo Vicario. La grave lesión de rodilla de la que fue víctima Grabara, baja para toda la temporada, abre importantes reflexiones; Spalletti y el club no quieren encontrarse desprevenidos, saben que Pinsoglio, que ha jugado 6 partidos en 9 años, no puede ser el único suplente del ex del Tottenham y del Empoli. La directriz que llega desde arriba es clara: hace falta un perfil con experiencia, de bajo coste. Un valor seguro, que permita dormir tranquilos en caso de necesidad.
Juventus, antes de mañana la elección del portero: Neto, en la pole position
NETO, primera opción
El perfil que hoy está en la pole es el de Neto, brasileño de 37 años, sin contrato tras su experiencia en Botafogo. Ya fue suplente de Gigi Buffon en la Juventus, entre 2015 y 2017, y a lo largo de su carrera también ha vestido las camisetas de Atletico Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcelona, Bournemouth y Arsenal. En Turín ganó dos ligas, dos Copas Italia y una Supercopa de Italia. Neto parece poner a todos de acuerdo: encaja con lo que buscan Carnevali, Massara y Ottolini y al mismo tiempo cuenta con el visto bueno de Spalletti, que quiere fiabilidad en caso de problemas con Vicario (en los dos últimos años ha sido operado de una hernia y ha sufrido una lesión de tobillo).
LAS ALTERNATIVAS
Neto no es el único nombre que valora la Juventus. En los últimos días se han ofrecido diez jugadores. Entre ellos destacan Cragno, Gomis y Cillessen, pero también Bruno Varela y Sergio Rico, este último seguido con atención. Al igual que Adam Stejskal, de la generación de 2002, titular la pasada temporada en el Wsg Tirol. Y también Asmir Begovic, de 39 años, el año pasado en el Leicester, llevado al Milan por Massara en 2020 para ser el suplente de Donnarumma.
LA LESIÓN DE GRABARA
La Juventus quiere cerrar en 24/48 horas la llegada de un nuevo portero para sustituir a Grabara, que la semana pasada en un entrenamiento sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según la nota del club juventino:«A raíz de un traumatismo por torsión en la rodilla derecha sufrido durante el entrenamiento de esta tarde, Kamil Grabara fue sometido en el J|medical a pruebas diagnósticas. Los exámenes evidenciaron la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El futbolista será sometido en los próximos días a consultas ortopédicas para definir el tratamiento terapéutico».
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