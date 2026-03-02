¡Jude Bellingham debe ir al Mundial! Thomas Tuchel dio tres razones por las que la estrella lesionada del Real Madrid tiene que formar parte de la selección inglesa

Sin embargo, actualmente está recuperándose de una lesión en el tendón de la corva, que le mantendrá fuera de juego durante varias semanas, y el entrenador de Inglaterra, Tuchel, ha declarado: «El club [Real Madrid] es un poco más cauteloso en cuanto a las perspectivas de recuperación. Jude está esforzándose mucho y, tal y como le conocemos, es muy decidido y súper profesional.

Hará todo lo posible por estar con nosotros en marzo. Por supuesto que estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos lo mejor... Haremos todo lo que podamos por él, le ayudaremos y le apoyaremos. Es una pequeña carrera contra el tiempo».

Bellingham no tiene nada que demostrar, ya que es una figura emblemática tanto para su club como para su selección, y podría haber sido descartado para los partidos amistosos contra Uruguay y Japón en Wembley, ya que Tuchel da a otros la oportunidad de demostrar su valía.

El exjugador de los Tres Leones Sharpe cree que Bellingham estará en el avión, ya que es imposible pasar por alto su pedigrí y su pasión. En declaraciones a BetBrain, Sharpe dijo a GOAL: «No consideraría los amistosos de marzo como un punto de corte para él. Si se recupera por completo, vuelve al equipo del Madrid y empieza a jugar, creo que hay que llevarlo.

«El talento de este chico le permite jugar en numerosas posiciones. Tiene experiencia en partidos importantes, y la Champions League con el Real Madrid le sitúa en una buena posición para el Mundial. Si está en forma y juega regularmente con el Madrid, hay que llevarlo».