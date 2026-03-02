Getty
¡Jude Bellingham debe ir al Mundial! Thomas Tuchel dio tres razones por las que la estrella lesionada del Real Madrid tiene que formar parte de la selección inglesa
¿Quién más? Bellingham ha sido una pieza clave para Inglaterra.
Bellingham gritó su famoso «¿Quién más?» al marcar un impresionante gol de chilena contra Eslovaquia en la Eurocopa 2024, que mantuvo a Inglaterra en la lucha por la gloria continental. Al final, sufrió una gran decepción a manos de España.
Este verano se emprenderá otra búsqueda de la inmortalidad cuando los Tres Leones se dirijan a Norteamérica para competir por el más prestigioso de los grandes honores. La opinión general es que el «galáctico» del Real Madrid Bellingham tiene que formar parte de esos planes.
Tuchel explicó por qué tiene que elegir a Bellingham.
Sin embargo, actualmente está recuperándose de una lesión en el tendón de la corva, que le mantendrá fuera de juego durante varias semanas, y el entrenador de Inglaterra, Tuchel, ha declarado: «El club [Real Madrid] es un poco más cauteloso en cuanto a las perspectivas de recuperación. Jude está esforzándose mucho y, tal y como le conocemos, es muy decidido y súper profesional.
Hará todo lo posible por estar con nosotros en marzo. Por supuesto que estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos lo mejor... Haremos todo lo que podamos por él, le ayudaremos y le apoyaremos. Es una pequeña carrera contra el tiempo».
Bellingham no tiene nada que demostrar, ya que es una figura emblemática tanto para su club como para su selección, y podría haber sido descartado para los partidos amistosos contra Uruguay y Japón en Wembley, ya que Tuchel da a otros la oportunidad de demostrar su valía.
El exjugador de los Tres Leones Sharpe cree que Bellingham estará en el avión, ya que es imposible pasar por alto su pedigrí y su pasión. En declaraciones a BetBrain, Sharpe dijo a GOAL: «No consideraría los amistosos de marzo como un punto de corte para él. Si se recupera por completo, vuelve al equipo del Madrid y empieza a jugar, creo que hay que llevarlo.
«El talento de este chico le permite jugar en numerosas posiciones. Tiene experiencia en partidos importantes, y la Champions League con el Real Madrid le sitúa en una buena posición para el Mundial. Si está en forma y juega regularmente con el Madrid, hay que llevarlo».
¿Es Bellingham «intocable» en las filas de Inglaterra?
Esa es una opinión compartida por el exdelantero de Inglaterra Michael Owen. El que fuera delantero del Real Madrid declaró recientemente aGOAL, cuando se le preguntó si Bellingham encaja en la categoría de «intocable» y si será seleccionado este verano aunque no participe en los amistosos previos al torneo: «Obviamente, si vuelve y todo va bien, entre ahora y el final de la temporada, entonces sí, para mí entraría en la categoría de intocable. En mi opinión, si está en forma, iría.
«No hay muchos jugadores como él. Juega cada semana en el Real Madrid, es uno de sus jugadores estrella, una de nuestras joyas más preciadas, la joya de nuestra corona. No es lo ideal, no es el primero en lesionarse antes de un torneo, pero si todo va bien y se recupera bien, entonces, por supuesto, estará en la selección».
Owen añadió sobre la inoportuna lesión sufrida por una de las estrellas del fútbol inglés: «Encontraría un hueco para Jude Bellingham si estuviera en forma. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no solo de Inglaterra. Depende en gran medida de si Tuchel saca a uno de esos 10 a una posición más amplia para encajarlo.
«¿Hay algún jugador claro en la izquierda que vaya a ser titular? Hay varios candidatos. Si dos de estos números 10 están jugando excepcionalmente bien, ¿podría sacar a alguien al lado izquierdo?
Si todos están en plena forma y rindiendo al máximo, para mí Jude Bellingham es el mejor jugador del país para esa posición. Pero antes hay que tener en cuenta algunos «si» y «pero».
El lesionado Bellingham puede recuperar su forma física jugando.
Bellingham espera poder disputar más partidos de La Liga y de la Liga de Campeones antes de que termine la temporada, a pesar de que es probable que no participe en el enfrentamiento de octavos de final del Real Madrid contra el Manchester City en la máxima competición europea. Inglaterra también tiene por delante partidos contra Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida, lo que le permitirá disfrutar de una nueva convocatoria internacional antes de comenzar la esperada campaña mundialista contra Croacia el 17 de junio.
