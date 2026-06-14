Mundial 2026
Países Bajos-Japón 2-2
Goleadores: 51' van Dijk (P), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (P), 89' Kamada (J)
La Holanda de Ronald Koeman debutó en el Mundial con un 2-2 tras desperdiciar la ventaja en el partido estelar del Grupo F: Los Oranje, a las 22:00 hora italiana, encajan el 2-2en el 89 por un desvío de Kamada tras remate de Ogawa. Los de Koeman se adelantaron dos veces por medio de van Dijk ySummerville, ambos asistidos por Gravenberch, pero Nakamura, elmejor del partido, igualóprovisionalmente para los japoneses. El liderato del grupo aún está en juego, a la espera del Suecia-Túnez de esta noche.