Italia, cero minutos en 4 partidos para Samuele Inacio: ¿qué pasa ahora?

La Italia de Roberto Mancini continúa su camino de crecimiento con otra victoria contra Turquía, esta vez por 3-1 en casa, que mantiene a Italia en plena lucha por la clasificación a los cuartos de final de la Nations League. Un partido que puso fin al tour de force de 4 encuentros consecutivos de este largo parón de selecciones y en el que muchos encontraron espacio y minutos. Entre los convocados del seleccionador italiano había una gran expectación por ver el debut absoluto con la camiseta de Italia de uno de los talentos más jóvenes y más comentados entre los seleccionables: Samuele Inacio.

Sin embargo, en 4 partidos el delantero de la generación de 2008 tuvo una sola convocatoria, precisamente en el partido de esta noche contra Turquía, pero cero minutos sobre el campo y el debut "antirobo" no llegó. ¿Pero qué pasa ahora?