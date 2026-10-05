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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Italia, cero minutos en 4 partidos para Samuele Inacio: ¿qué pasa ahora?

Italia
S. Inacio
Brazil

La gran espera por el debut «antirrobo» del delantero del Borussia Dortmund no ha llegado

La Italia de Roberto Mancini continúa su camino de crecimiento con otra victoria contra Turquía, esta vez por 3-1 en casa, que mantiene a Italia en plena lucha por la clasificación a los cuartos de final de la Nations League. Un partido que puso fin al tour de force de 4 encuentros consecutivos de este largo parón de selecciones y en el que muchos encontraron espacio y minutos. Entre los convocados del seleccionador italiano había una gran expectación por ver el debut absoluto con la camiseta de Italia de uno de los talentos más jóvenes y más comentados entre los seleccionables: Samuele Inacio.

Sin embargo, en 4 partidos el delantero de la generación de 2008 tuvo una sola convocatoria, precisamente en el partido de esta noche contra Turquía, pero cero minutos sobre el campo y el debut "antirobo" no llegó. ¿Pero qué pasa ahora?

  • LAS PALABRAS DE MANCINI

    Que Mancini aún no lo viera preparado al 100 % como sí lo estaban todos los demás que, en cambio, sí encontraron el debut, ya había quedado claro en las ruedas de prensa anteriores. El seleccionador cerró la puerta a un posible cambio de nacionalidad incluso sin la certeza de poder darle minutos y subrayando cómo, todavía hoy, necesita encontrar más espacio antes de estar "para Italia".

    "Sé que Inacio es un chico que necesita sumar presencias para ser "nuestro" y para que no piense en irse a otro sitio con otra camiseta. Pero yo creo que él ya está... fidelizado porque ha pasado por todas las categorías inferiores con Italia. Si pensamos que él puede entrar y jugar, estamos equivocados, porque hay que darle tiempo: es un chico que también físicamente tiene que formarse. Pero tiene cualidades importantes"

  • ¿Qué sucede ahora?

    La oportunidad para Inacio al final no llegó. La lesión de Vergara en el tramo final y el cambio técnico de Scamacca por Pio Esposito cerraron las puertas al "regalo" del debut, que además habría tenido un doble valor también en clave "antirobo". No hay que olvidar, de hecho, que Samuele es hijo de Inacio Pia, el exdelantero brasileño de Napoli y Atalanta, entre otros.

    Sin la primera presencia en un partido oficial (que habría puesto un freno durante los próximos 3 años), Brasil todavía podría convencer al delantero para responder a una convocatoria con la selección entrenada por Carlo Ancelotti. Mancini habló de "fidelización" y, en efecto, el chico siempre ha declarado que sueña con defender los colores de Italia, pero la posibilidad de un robo, al menos sobre el papel, a día de hoy sigue siendo como mínimo posible.

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