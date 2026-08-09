El futuro del senegalés Édouard Mendy con el Al-Ahli saudí ha generado una gran polémica en los últimos días, después de que el veterano guardameta entrara en el foco de las informaciones que hablan de un deseo de que abandone las filas del club durante el actual período de fichajes de verano, pese a que el jugador aún tiene contrato en vigor con la entidad.
La historia no se ha quedado en el mero interés por la salida del portero, sino que se ha vinculado a informes que hablan de desavenencias internas y de la forma en que Mendy gestiona algunos asuntos relacionados con el equipo, lo que ha situado su nombre con fuerza entre bastidores del Al-Ahli y ha abierto la puerta a numerosos interrogantes sobre la realidad de lo que ocurre dentro del club.