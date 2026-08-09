La versión más llamativa apunta a que Roy Pedro, director deportivo del Al-Ahly, desea la salida de Mendy, al considerar que el guardameta interviene en asuntos técnicos que exceden su papel como jugador dentro del equipo.

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Según lo que se rumorea, la situación de Mendy no está relacionada con su rendimiento sobre el terreno de juego, sino con su manera de gestionar algunos asuntos concretos del equipo, lo que abrió la puerta a hablar sobre la posibilidad de poner fin a su etapa con el Al-Ahly pese a que su contrato sigue en vigor.

No obstante, esta versión se mantiene en el terreno de los informes que circulan, sobre todo porque hasta el momento no se ha emitido ninguna postura oficial por parte del Al-Ahly ni de Mendy que confirme la existencia de un desacuerdo directo entre ambas partes.