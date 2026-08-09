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¿Interfiere en asuntos técnicos? La verdad sobre la expulsión de Mendy del Al-Ahli saudí

E. Mendy
Al Ahli
1ª División
Senegal
Arabia Saudí

La estrella senegalesa, una leyenda dentro de la fortaleza de las copas

El futuro del senegalés Édouard Mendy con el Al-Ahli saudí ha generado una gran polémica en los últimos días, después de que el veterano guardameta entrara en el foco de las informaciones que hablan de un deseo de que abandone las filas del club durante el actual período de fichajes de verano, pese a que el jugador aún tiene contrato en vigor con la entidad.

La historia no se ha quedado en el mero interés por la salida del portero, sino que se ha vinculado a informes que hablan de desavenencias internas y de la forma en que Mendy gestiona algunos asuntos relacionados con el equipo, lo que ha situado su nombre con fuerza entre bastidores del Al-Ahli y ha abierto la puerta a numerosos interrogantes sobre la realidad de lo que ocurre dentro del club.

  • Acusaciones de injerencia en asuntos técnicos

    La versión más llamativa apunta a que Roy Pedro, director deportivo del Al-Ahly, desea la salida de Mendy, al considerar que el guardameta interviene en asuntos técnicos que exceden su papel como jugador dentro del equipo.

    Lee también: ¿Cómo controla el mercado saudí el fichaje de Rodri y el Barcelona?

    Según lo que se rumorea, la situación de Mendy no está relacionada con su rendimiento sobre el terreno de juego, sino con su manera de gestionar algunos asuntos concretos del equipo, lo que abrió la puerta a hablar sobre la posibilidad de poner fin a su etapa con el Al-Ahly pese a que su contrato sigue en vigor.

    No obstante, esta versión se mantiene en el terreno de los informes que circulan, sobre todo porque hasta el momento no se ha emitido ninguna postura oficial por parte del Al-Ahly ni de Mendy que confirme la existencia de un desacuerdo directo entre ambas partes.

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    Mendy enciende la polémica con su movimiento

    Por otro lado, Mendy habló con varios jugadores de experiencia y liderazgo dentro del vestuario del Al-Ahly sobre las necesidades del equipo durante el mercado de fichajes de verano.

    Los movimientos del guardameta se produjeron en el contexto de una discusión sobre las necesidades del equipo, especialmente en la posición del centro del campo, donde varios jugadores pidieron a la directiva la contratación de un nuevo futbolista extranjero capaz de reforzar esa demarcación tras la marcha de Franck Kessié.

    A partir de aquí comenzó la polémica sobre si el movimiento de Mendy fue una simple conversación normal entre los jugadores del equipo y un líder dentro del vestuario, o si realmente sobrepasó los límites permitidos para un jugador, un punto que se ha convertido en el eje del debate sobre su futuro.

  • El Ahly zanja la polémica

    Por otro lado, surgió una versión completamente diferente por parte del diario saudí "Okaz", que aseguró que Édouard Mendy representa una línea roja dentro del Al-Ahli, y que el guardameta continuará con el equipo hasta 2030.

    Esta versión contradice de forma evidente las informaciones que hablan del deseo de la directiva de deshacerse del portero, y otorga a Mendy una mayor dosis de estabilidad antes del inicio de la nueva temporada.



    Entre una versión que habla de desacuerdos por la injerencia en los asuntos técnicos, y otra que afirma que el guardameta seguirá hasta 2030, la situación de Mendy permanece incierta hasta el momento, especialmente ante la ausencia de cualquier comentario oficial del Al-Ahli o del jugador que resuelva la polémica y ponga fin a las especulaciones sobre el futuro de uno de los elementos más importantes del equipo.

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