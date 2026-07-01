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Inter renueva a Mkhitaryan hasta el 30 de junio de 2027

Inter Milán
Fichajes
H. Mkhitaryan

El centrocampista armenio se prepara para su quinta temporada con los nerazzurri.

Comienza la nueva temporada y el Inter, tras despedir a Sommer, Darmian, De Vrij y Acerbi, anuncia su primer fichaje para 2026/2027: la renovación por un año del centrocampista Henrikh Mkhitaryan.

  • LA NOTA DEL INTER

    El Inter anunció en su web oficial la renovación de Henrikh Mkhitaryan hasta el 30 de junio de 2027.



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  • LAS CIFRAS DE MKHITARYAN

    En las próximas semanas empezará la pretemporada del Inter: la plantilla se concentrará el 13 de julio y luego viajará a Alemania del 16 al 25. Será la quinta temporada de Mkhitaryan con la camiseta nerazzurra tras llegar en verano de 2022 como agente libre procedente de la Roma. Antes, el exjugador del Borussia Dortmund, el Manchester United y el Arsenal había vestido la camiseta de la Roma entre 2019 y 2022. Con el Inter ha jugado 187 partidos, marcado 12 goles y ayudado a ganar dos Scudetti, dos Copas de Italia, dos Supercopas de Italia y a llegar a dos finales de la Liga de Campeones.