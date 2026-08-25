Inter, oficial: Maye al Monza, la fórmula

Como se lee en el comunicado del Monza: "Yvan Maye es un nuevo jugador del Monza.





El defensa francés llega procedente del Inter como cedido hasta el 30 de junio de 2027, con opción a favor del club biancorosso y contraopción para el Inter.





Nacido en Antony el 21 de marzo de 2006, en 2022 se incorpora al sector juvenil del Inter, con el que completa toda la trayectoria hasta el Primavera.





En la 2025-26 se incorpora al equipo Sub-23, con el que debuta entre los profesionales y suma 9 presencias en el campeonato de Serie C".