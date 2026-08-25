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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Inter, oficial: Maye al Monza, la fórmula

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Y. Kouadio Maye

Concluida la negociación entre el Inter y el club brianzolo para el traspaso del defensa

Como se lee en el comunicado del Monza: "Yvan Maye es un nuevo jugador del Monza.


El defensa francés llega procedente del Inter como cedido hasta el 30 de junio de 2027, con opción a favor del club biancorosso y contraopción para el Inter.


Nacido en Antony el 21 de marzo de 2006, en 2022 se incorpora al sector juvenil del Inter, con el que completa toda la trayectoria hasta el Primavera.


En la 2025-26 se incorpora al equipo Sub-23, con el que debuta entre los profesionales y suma 9 presencias en el campeonato de Serie C".

  • La nota prosigue: «En noviembre de 2025 recibe la primera convocatoria con el primer equipo para el desplazamiento a Pisa.


    Sus cualidades impresionan al entrenador del Inter Cristian Chivu, que lo incorpora al grupo para la concentración de verano de 2026.


    Defensa zurdo de físico imponente, rápido y hábil tanto en la marca como en la salida de balón, después de haber marcado en la primera jornada en la victoria del Inter Sub-23 en Catania, Maye está ahora listo para debutar en la Serie A con la camiseta del Monza.


    ¡Bienvenido, Yvan!».


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