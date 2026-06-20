Según Fabrizio Romano, el Inter de Miami ha cerrado el fichaje de Casemiro. Hay acuerdo verbal con todas las partes y están listos los trámites formales; solo falta firmar y anunciarlo. El brasileño jugará en la MLS junto a Messi.
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Inter Miami oficializa el fichaje de Casemiro
Casemiro, centrocampista brasileño nacido en 1992, ha jugado las últimas tres temporadas con el Manchester United, donde ha terminado su contrato. Destaca su etapa en el Real Madrid (2015-2022), con 5 Ligas de Campeones y 3 Ligas españolas.