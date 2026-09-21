¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, Marotta: «Los valores de Mazzola deben preservarse y transmitirse a los jóvenes»

Inter Milán

El número uno del Inter elogió el recuerdo del emblema interista fallecido durante el fin de semana.

El día del funeral de Sandro Mazzola en la Basílica de San Ambrosio de Milán, quien tomó la palabra para recordar a la histórica bandera del Inter fue el presidente nerazzurro Beppe Marotta. Estas fueron sus palabras, recogidas por FcInter1908.


  • Una leyenda que se va

    «Se va una leyenda del Inter. Y se va un personaje que ha generado emociones no solo en el mundo interista, sino en general en quienes aman el deporte»

    • Anuncios

  • PRESERVAR SU MEMORIA Y SUS VALORES

    «Tenemos un deber principal: preservar su memoria y los valores que esa memoria contiene, y que debemos transmitir a nuestros jóvenes, no solo a las jóvenes, sino a todos aquellos que serán los hombres del mañana»

  • HUMILDAD, CULTURA DEL TRABAJO Y SENTIDO DE PERTENENCIA

    «En Mazzola se pueden encontrar muchos elementos que pueden caracterizar el crecimiento de las personas: humildad, cultura del trabajo y sentido de pertenencia. Es un bagaje importante para el mundo juvenil y para los chicos que se convertirán en los hombres del mañana»

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR