El día del funeral de Sandro Mazzola en la Basílica de San Ambrosio de Milán, quien tomó la palabra para recordar a la histórica bandera del Inter fue el presidente nerazzurro Beppe Marotta. Estas fueron sus palabras, recogidas por FcInter1908.
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Inter, Marotta: «Los valores de Mazzola deben preservarse y transmitirse a los jóvenes»
Una leyenda que se va
«Se va una leyenda del Inter. Y se va un personaje que ha generado emociones no solo en el mundo interista, sino en general en quienes aman el deporte»
PRESERVAR SU MEMORIA Y SUS VALORES
«Tenemos un deber principal: preservar su memoria y los valores que esa memoria contiene, y que debemos transmitir a nuestros jóvenes, no solo a las jóvenes, sino a todos aquellos que serán los hombres del mañana»
HUMILDAD, CULTURA DEL TRABAJO Y SENTIDO DE PERTENENCIA
«En Mazzola se pueden encontrar muchos elementos que pueden caracterizar el crecimiento de las personas: humildad, cultura del trabajo y sentido de pertenencia. Es un bagaje importante para el mundo juvenil y para los chicos que se convertirán en los hombres del mañana»
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