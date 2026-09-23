El largo parón por los compromisos de selecciones seguramente les servirá a muchos entrenadores para estudiar novedades tácticas y diferencias en el uso de muchos de los hombres que han tenido a su disposición hasta ahora y de cara a los próximos, fundamentales, partidos. El tiempo de los experimentos ya se ha acabado y las respuestas dadas en las primeras 5 jornadas de liga, a las que para muchos se han sumado los debuts en las competiciones europeas y en la Coppa Italia, servirán para definir lo máximo posible el once ideal que deberá tirar de todas las formaciones hasta el próximo parón.

En casa del Inter, Cristian Chivu tiene muchos temas abiertos sobre la mesa, empezando por la constante de los dos goles encajados antes de empezar a dar un giro competitivo a los partidos, pasando por la fragilidad defensiva, pero también por algunos dualismos técnico-tácticos que deberá resolver necesariamente. Uno por encima de todos es el que tiene como protagonistas a Petar Sucic y Curtis Jones, con el inglés que, al menos hasta ahora, no ha demostrado con hechos ser mejor que el jugador al que está intentando quitarle el puesto.



