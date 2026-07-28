La Premier League llama a Petar Sucic. Según informa hoy Corriere dello Sport, Leeds y Newcastle han pedido información por el centrocampista croata, vinculado al Inter hasta 2030. El Inter ha dejado claro que el jugador no está en venta, pero podría cambiar de idea si llegaran ofertas cercanas a los 40 millones de euros.
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Inter: dos clubes ingleses quieren a Petar Sucic, la respuesta de Marotta
CUÁNTO LE COSTÓ AL INTER
Sucic fue fichado a título definitivo el año pasado procedente del Dinamo Zagreb a cambio de 14 millones de euros + 2 en bonus. En el Inter gana 1,5 millones de euros netos, 2,77 brutos. El año pasado jugó 54 partidos con 4 goles y 5 asistencias.
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