Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Sucic InterGetty Images

Traducido por

Inter: dos clubes ingleses quieren a Petar Sucic, la respuesta de Marotta

P. Sucic
Fichajes
Inter Milán

La Premier League llama a Petar Sucic. Según informa hoy Corriere dello Sport, Leeds y Newcastle han pedido información por el centrocampista croata, vinculado al Inter hasta 2030. El Inter ha dejado claro que el jugador no está en venta, pero podría cambiar de idea si llegaran ofertas cercanas a los 40 millones de euros.

  • CUÁNTO LE COSTÓ AL INTER

    Sucic fue fichado a título definitivo el año pasado procedente del Dinamo Zagreb a cambio de 14 millones de euros + 2 en bonus. En el Inter gana 1,5 millones de euros netos, 2,77 brutos. El año pasado jugó 54 partidos con 4 goles y 5 asistencias.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Inter Milán crest
Inter Milán
INT