El Inter le da la vuelta y gana. Pero el partido contra el Udinese en el cierre de la cuarta jornada de la Serie A no había empezado nada bien; de hecho, arrancó de la peor manera posible: después de apenas un cuarto de hora, el equipo de Chivu ya perdía por dos goles con los tantos de Abankwah, el primero en la Serie A, y Ekkelenkamp. Luego el Inter remontó con Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito y Bonny; quien cerró el partido fue Gueye, del Udinese. Final 5-3 y el Inter es líder junto a la Roma con pleno de puntos: cuatro victorias en cuatro partidos, y el sábado hay Roma-Inter en el Olímpico.
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Inter, Chivu: «Martínez nunca será un problema, lo defenderé hasta la muerte»
Las palabras de Chivu sobre Martínez
El protagonista en negativo del partido fue el portero del Inter Josep Martinez, que tuvo alguna duda en los dos primeros goles de los rivales. En el postpartido, Cristian Chivu habló así sobre el guardameta español: «El año pasado el problema era Sommer y me lo hicisteis notar enseguida; este año empezáis con Martinez. Él y Provedel son dos porteros que aportan su contribución y mientras se hable de ello lo defenderé a muerte. Os pediría amablemente que no lo hagáis, siempre se habla del problema con los porteros, pero no es verdad. Todos cometen errores. Quiero defender a Pepo, para mí no es un problema, nunca lo ha sido y tiene su valor. Repito el titular: Martinez no es un problema y nunca será un problema».
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