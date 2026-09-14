Inter, Chivu: «Martínez nunca será un problema, lo defenderé hasta la muerte»

El protagonista en negativo del partido fue el portero del Inter Josep Martinez, que tuvo alguna duda en los dos primeros goles de los rivales. En el postpartido, Cristian Chivu habló así sobre el guardameta español: «El año pasado el problema era Sommer y me lo hicisteis notar enseguida; este año empezáis con Martinez. Él y Provedel son dos porteros que aportan su contribución y mientras se hable de ello lo defenderé a muerte. Os pediría amablemente que no lo hagáis, siempre se habla del problema con los porteros, pero no es verdad. Todos cometen errores. Quiero defender a Pepo, para mí no es un problema, nunca lo ha sido y tiene su valor. Repito el titular: Martinez no es un problema y nunca será un problema».