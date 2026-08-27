Inter-Calhanoglu, posible renovación más allá de 2027: de qué depende

El Inter y Hakan Calhanoglu podrían seguir juntos incluso más allá del vencimiento del actual contrato, fijado en 2027. El gran inicio de temporada del centrocampista, realzado por el gol contra el Monza con un disparo a 135 km/h, ha reabierto la cuestión de la renovación.





A pesar de los cantos de sirena desde Turquía, con Galatasaray y Fenerbahce interesados, Calhanoglu se quedó en Milán y sigue siendo una pieza central en los planes de Cristian Chivu. Como informa La Gazzetta dello Sport, podrían abrirse opciones para una ampliación, aunque mucho dependerá del rendimiento y sobre todo de la continuidad física del jugador.







