Inter, Bonny: «El derbi, una buena prueba»

Ange-Yoan Bonny, entrevistado por Inter TV, comenta el 1-1 en el derbi amistoso jugado en Perth contra el Milan.
«Hoy he visto una buena actuación, nos estamos entrenando mucho y el equipo ha jugado bien, estoy muy contento de volver a empezar —comenta el marfileño de la generación de 2003, que jugó los últimos veinte minutos del partido—. Sin duda es importante prepararnos para la nueva temporada con este tipo de partidos: lo de hoy ha sido una buena prueba, contra un rival fuerte al que volveremos a enfrentarnos en la liga».