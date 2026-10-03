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Mkhitaryan InterGetty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Inter, 2-0 al Lumezzane en un amistoso: Spence y Dimarco en el campo, Calhanoglu fuera

Inter Milán
D. Spence
F. Dimarco
H. Calhanoglu

Primer partido con el Inter para el inglés y buenas noticias para Chivu desde el campo.

Había una gran expectación en el Inter por el amistoso de hoy programado en Appiano Gentile contra el Lumezzane. Un partido disputado a puerta cerrada y que terminó con la victoria por 2-0 del Inter, con un gol en cada tiempo y muchas buenas indicaciones recibidas por Cristian Chivu de los jugadores que se quedaron trabajando en la Pinetina.


La curiosidad estaba, de hecho, ligada al proceso de integración en la plantilla de Djed Spence, en su primera aparición con la camiseta del Inter, pero también al posible uso o no de jugadores como Dimarco, Calhanoglu y Stones. Y también aquí llegó una buena noticia.


  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Inter-Lumezzane 2-0


    INTER: Provedel (Di Gennaro desde el 36'); Pavard, Bovo (Kaczmarski desde el 36'), Bisseck; Spence (Agbonifo desde el 50'), Jones, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Luis Henrique, Dimarco; Thuram.

    Entrenador: Cristian Chivu


    LUMEZZANE: Filigheddu, Paghera, D'Agostino, Gauli, Torregrossa, Rocca, Boffelli, Anatriello, Baroncioni, Diodato, Nwachukwu.

    Entrenador: Paolo Sammarco.

  • Muchos experimentos, muchos minutos para Spence

    Un gol por cada tiempo, con Mkhitaryan abriendo el partido en la primera mitad y el segundo, que cerró el encuentro, firmado por el joven Agbonifo, que entró en la segunda parte por Spence.


    Un Inter necesariamente experimental, con cuatro extremos puros sobre el campo al mismo tiempo y con Spence, que sumó nada menos que 50 minutos en las piernas antes del cambio.

  • 90 minutos para Dimarco, nada de Calhanoglu y Stones

    Federico Dimarco es la otra nota positiva de este amistoso, con el lateral italiano, que se mantuvo sobre el campo durante los 90 minutos del partido, demostrando haber superado por completo las molestias en la rodilla.

    No aparecieron en la convocatoria, en cambio, ni Hakan Calhanoglu ni John Stones, aunque el proceso de recuperación de cara al partido contra el Parma tras la reanudación se encuentra en dos puntos completamente distintos. Para el turco, la esperanza es alta; para el inglés, todavía hará falta tiempo.

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