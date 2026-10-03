Inter, 2-0 al Lumezzane en un amistoso: Spence y Dimarco en el campo, Calhanoglu fuera

Había una gran expectación en el Inter por el amistoso de hoy programado en Appiano Gentile contra el Lumezzane. Un partido disputado a puerta cerrada y que terminó con la victoria por 2-0 del Inter, con un gol en cada tiempo y muchas buenas indicaciones recibidas por Cristian Chivu de los jugadores que se quedaron trabajando en la Pinetina.





La curiosidad estaba, de hecho, ligada al proceso de integración en la plantilla de Djed Spence, en su primera aparición con la camiseta del Inter, pero también al posible uso o no de jugadores como Dimarco, Calhanoglu y Stones. Y también aquí llegó una buena noticia.



