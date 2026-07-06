Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
almeno credo haaland norvegiaGetty Images
Renato Maisani

Traducido por

Haaland es cada vez más devastador: ya no hay excusas para restarle importancia

FEATURES
Opinion
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
E. Haaland

Erling Haaland es el mejor delantero centro del mundo. Negarlo hoy sería un intento descabellado de librar una guerra de ideales, algo que en el fútbol —y en otros ámbitos— se usa para no admitir un error.


Los comentaristas se equivocan, pero cuando los hechos desmienten su postura, insistir en excusas en vez de reconocer el error es un intento desesperado y, casi siempre, fracasado.

  • Con Haaland se han esgrimido todos los argumentos posibles: «Es fácil marcar si juegas en el City…», «Es fácil marcar contra los equipos pequeños», «No decide los partidos importantes», etc., en un intento por restar importancia a sus devastadoras estadísticas. Otros se aferran a su “mala” final de Champions contra el Inter, aunque Christian Vieri —que sabe de delanteros— la explicó muy bien.


    «Con las defensas de hoy, todos los delanteros son buenos». Otro estribillo empalagoso que aparece cada vez que las cifras de Haaland deberían callarlo. Sin embargo, no todos marcan con la misma facilidad. Ayer, Haaland complicó la vida a Gabriel, campeón de Inglaterra y finalista de la Champions, uno de loscentrales más cotizados. Dejó en ridículo a Alisson, ganó el duelo físico con Marquinhos, capitán del PSG campeón de Europa, y marcó de cabeza y con un potente disparo desde fuera del área. Además, lideró la presión y ayudó en defensa.

    • Anuncios

  • «Aporta poco al equipo, solo es un delantero de área»: otro leitmotiv insoportable. Para empezar, no es cierto. Pero, en cualquier caso, quizá hayamos olvidado lo que se le pide a un número 9. Y es marcar goles, a ser posible decisivos. Y nadie marca los goles que marca Haaland. Así que solo hay dos opciones: admitir que nos equivocamos o inventar otra excusa. Conociéndolo, probablemente también la derribará.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING