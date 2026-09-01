Messi reveló que redactó inicialmente su comunicado de despedida el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial de 2026. Sin embargo, el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años el 8 de agosto en Rosario reforzó su elección.

«Escribí estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo que pasó con mi papá, estoy aún más convencido que antes», escribió en Instagram.

«Fue una decisión que dolió, y todavía duele en el fondo, pero entiendo que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo, no solo en estos últimos años, cuando ganamos todo, sino también antes. Siempre luché y dejé todo en el campo por esta camiseta, para darles alegría y hacer que se sintieran orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

«Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles dado, junto a mis compañeros, momentos con los que antes solo soñábamos. Fue una experiencia increíble vivir esto con todos ustedes. ¡Los quiero! Gracias, Dios, por hacerme argentino».



