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«Ha llegado el momento»: Lionel Messi suelta una bomba emocional para confirmar su retirada de Argentina
Messi se retira de Argentina
Messi ha anunciado oficialmente su retirada de la selección argentina a los 39 años. El icónico capitán confirmó la noticia en una emotiva publicación en redes sociales que incluía una nota manuscrita escrita en español. Messi se marcha como el máximo goleador sudamericano en categoría masculina y como el líder histórico de su país tanto en goles como en partidos disputados.
Marcó 125 goles en 207 internacionalidades a lo largo de una extraordinaria carrera con la selección que incluyó seis Mundiales. La decisión marca el final de una era legendaria para Argentina. Después de liderar a su país hasta la final del Mundial de 2026 contra España, Messi deja un legado sin igual en el escenario mundial.
La muerte de su padre sella una decisión emotiva
Messi reveló que redactó inicialmente su comunicado de despedida el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial de 2026. Sin embargo, el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años el 8 de agosto en Rosario reforzó su elección.
«Escribí estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo que pasó con mi papá, estoy aún más convencido que antes», escribió en Instagram.
«Fue una decisión que dolió, y todavía duele en el fondo, pero entiendo que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo, no solo en estos últimos años, cuando ganamos todo, sino también antes. Siempre luché y dejé todo en el campo por esta camiseta, para darles alegría y hacer que se sintieran orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
«Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles dado, junto a mis compañeros, momentos con los que antes solo soñábamos. Fue una experiencia increíble vivir esto con todos ustedes. ¡Los quiero! Gracias, Dios, por hacerme argentino».
Del final de la sequía a ganarlo todo
El recorrido de Messi con Argentina fue una historia dramática de perseverancia antes del triunfo internacional definitivo. Anteriormente anunció su retirada internacional en 2016 tras perder tres grandes finales consecutivas, pero revocó la decisión poco después.
Aquel regreso allanó el camino hacia la gloria, ya que Messi desempeñó un papel esencial para poner fin a la sequía de 28 años sin títulos de Argentina con la conquista de la Copa América 2021. Posteriormente revalidó el trofeo en 2024.
Su momento cumbre llegó en Catar 2022, liderando a Argentina hacia su primer Mundial en 36 años y el tercero de su historia. Su trayectoria internacional concluyó cuatro años después, tras otra presencia en una final.
- (C)Getty Images
Pasando el testigo a la próxima generación
El legendario delantero expresó su profundo agradecimiento a su familia, entrenadores, dirigentes y compañeros de equipo por compartir su trayectoria de 20 años. También dio las gracias a los aficionados por su cariño tanto en los buenos momentos como en los malos. Messi ahora da un paso al lado para ver cómo se desarrolla el futuro de Argentina como aficionado, en lugar de como referente.
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