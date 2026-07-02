Génova confirma el fichaje de Samuel Wiafe (2008) y cede a dos jóvenes al Módena

Comunicado oficial del Genoa: el club ha fichado al centrocampista Samuel Wiafe, nacido el 22 de junio de 2008, procedente del Modena y destacado en la Serie BKT 2025/26. Llegará tras disputar el Europeo sub-19 en Gales. Con doble nacionalidad italiana y ghanesa, y un gol en nueve partidos con los «Canarini» en la Serie B, Wiafe ha firmado un contrato de varios años. Al mismo tiempo, se ha formalizado el traspaso al Modena FC, con derecho de recompra, del portero Leonardo Consiglio (Génova, 6 de agosto de 2006) y, en venta definitiva, del extremo Martino Odero (Albissola Marina, 2 de junio de 2007). «Estos dos jugadores, formados en nuestra cantera, encuentran en Módena un entorno idóneo para su desarrollo futbolístico».