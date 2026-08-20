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Mehdi Taremi Iran(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Génova: aparece Taremi, iraní ex del Inter

Génova
Fichajes
M. Taremi

El Genoa de De Rossi sigue buscando un delantero centro

El Genoa sigue buscando el refuerzo adecuado para el ataque. Y el perfil se parece mucho a Evan Ferguson, según se lee en Il Secolo XIX. Según el diario, el irlandés de 21 años ex Roma sigue siendo un nombre candente, pero las valoraciones del Genoa continúan, entre el acuerdo sobre la cesión por definir con el Brighton y el tiempo necesario para ver al delantero sobre el campo tras la operación de tobillo. Entre los perfiles valorados como top, a los que el Genoa puede llegar en calidad de cedido, en el punto de mira también está Lorenzo Lucca, rival el sábado en Marassi con el Napoli.

  • Según Il Secolo XIX, entre los delanteros centro tanteados por el Genoa está el ex del Inter Taremi, 16 goles con el Olympiacos en la última temporada. El internacional iraní no encabeza la lista, pero se le tiene en consideración, aunque hay competencia. En el extranjero, ponen sus ojos en el montenegrino Osmajic (Preston) y en el marroquí Bentayeb (Union Touarga).

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