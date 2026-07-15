Según La Gazzetta dello Sport, la FIGC prepara una profunda reorganización del Club Italia, que incluirá la elección del nuevo seleccionador para el próximo cuatrienio. Entre las novedades destaca la apertura de una sede operativa en la Lega Serie A, en Milán, para mejorar el diálogo con los clubes, con un papel central para Paolo Maldini, director técnico, y Leonardo, asesor.
Traducido por
Gazzetta - Italia, cada vez más Pirlo. ¡Y puede que vuelva Buffon!
¿VUELVE BUFFON?
Según el diario, Gigi Buffon podría regresar a un cargo relevante en el nuevo proyecto de la Federación. Tras dejar la jefatura de delegación por el fracaso en la clasificación al Mundial, ahora volvería a la dirección encabezada por Giovanni Malagò y Maldini. El cargo de jefe de delegación desaparecería, pero el nuevo Club Italia crearía nuevas direcciones donde Buffon podría destacar.
PIRLO, UN FUERTE CANDIDATO
Según «La Gazzetta dello Sport», Andrea Pirlo es el favorito para entrenar a la selección italiana. La nueva dirección quiere relanzar a Italia con grandes figuras de su historia: Maldini, Pirlo y Buffon liderarían una revolución organizativa y técnica para recuperar a una selección que viene de resultados decepcionantes y ocupa el puesto 15 de la clasificación de la FIFA.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias