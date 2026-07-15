Gazzetta - Italia, cada vez más Pirlo. ¡Y puede que vuelva Buffon!

Según La Gazzetta dello Sport, la FIGC prepara una profunda reorganización del Club Italia, que incluirá la elección del nuevo seleccionador para el próximo cuatrienio. Entre las novedades destaca la apertura de una sede operativa en la Lega Serie A, en Milán, para mejorar el diálogo con los clubes, con un papel central para Paolo Maldini, director técnico, y Leonardo, asesor.







