El Inter insiste al Atalanta por Marco Palestra: ofrece 55 millones, por encima de los 45 (con bonus) de su primera propuesta. La banda derecha, vacante tras el pase de Dumfries al Real Madrid por la cláusula que se activará en julio, requiere un nuevo titular, ya sea Palestra u otro.
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Frattesi prefiere la Juventus, Cambiaso agrada al Inter: todo depende de Palestra
FRATTESI-JUVENTUS
Alfredo Pedullà asegura que Davide Frattesi quiere dejar el Inter y que su prioridad es la Juventus. El club turinés estudiaría incluir a Andrea Cambiaso en la operación.
CAMBIASO-INTER
«Habrá que ver qué pasa con Palestra, si el Inter llega a las cifras que pide el Atalanta, y tener en cuenta que Cambiaso también puede jugar por la derecha y que le gusta al Inter», afirma Pedullà en su canal de YouTube. Es una opción que se debe vigilar, siempre ligada al plan A del Inter y a que no aparezca otra solución para Cambiaso o Frattesi. Lo cierto es que ambos jugadores están listos para marcharse: uno por falta de minutos y el otro por motivos tácticos y económicos tras quedarse fuera de la Champions.