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foden Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Foden, excluido del Mundial, juega con los pescadores

P. Foden
Manchester City

Tras una temporada con muchas lesiones, es hora de que el joven talento del Manchester City se recupere.

El verano de Phil Foden ha tomado un giro inesperado: fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026, el centrocampista del Manchester City aprovecha la pausa para recuperar la forma tras una temporada complicada.


La campaña que acaba de terminar estuvo marcada por diversas lesiones que afectaron su continuidad y rendimiento, lo que influyó en la decisión del seleccionador Thomas Tuchel. El técnico de los Tres Leones optó por dejarlo fuera del Mundial, prefiriendo otras opciones para el Grupo L, donde Inglaterra se medirá a Croacia, Ghana y Panamá.


  • CON LOS PESCADORES

    Mientras la selección inglesa prepara la fase de grupos, Foden ha optado por una forma original de mantenerse activo. El jugador, nacido en 2000, participó en un amistoso durante un retiro corporativo de una empresa de productos de pesca deportiva, una de sus pasiones fuera del fútbol.


    Las imágenes del evento atrajeron la curiosidad de los aficionados, ávidos de ver en acción a uno de los mayores talentos de su generación tras unos meses complicados. Foden se toma este periodo para recuperarse y reflexionar, dejar atrás las lesiones y llegar en óptimas condiciones al inicio de la próxima temporada.


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