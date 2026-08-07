Fiorentina, oficial Mastantuono: el comunicado

La nota continúa: "Mastantuono, nacido en Azul (Argentina) el 14 de agosto de 2007, tras formarse en las categorías inferiores de River Plate, debutó con el primer equipo con solo 16 años y, desde entonces, ha sumado 64 partidos y 10 goles con la camiseta de los “Millonarios”.





El nuevo futbolista viola, en la última temporada, con el Real Madrid, disputó 35 partidos entre LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España, marcando 3 goles.





Mastantuono, además, es el futbolista más joven en haber debutado con la camiseta de la selección absoluta de Argentina y ha vestido en cuatro ocasiones la camiseta de la Albiceleste".







