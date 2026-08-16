Fiesta catalana: el Barcelona hace gala de su poderío con una goleada al Basilea

El FC Barcelona logró una gran victoria por 5-2 ante el Basilea suizo, la tarde de este domingo, dentro de su preparación para la nueva temporada.

Los cinco goles del Barça llevaron la firma de Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal y Bassir "por partida doble".

El diario Mundo Deportivo repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Barcelona no tardó en imponer su dominio sobre el partido, y durante los primeros diez minutos amenazó la portería del Basilea por las bandas, después de que Gordon y Adeyemi crearan algunas ocasiones peligrosas.

Espart también intentó marcar con un disparo desde el borde del área, pero se fue por encima del larguero.

Con el paso del tiempo, el Basilea consiguió reducir el peligro de los ataques del equipo visitante, e incluso estuvo cerca de abrir el marcador por medio de Aaron Maluda.

Pero en el momento en que el Basilea vivía su mejor etapa, llegó el gol del Barcelona: Raphinha envió un centro al segundo palo y Adeyemi no dudó en aprovecharlo, disparando con su pierna izquierda dentro de las mallas.

Antes del final de la primera parte, Raphinha y Fermín tuvieron dos ocasiones para marcar, pero no las aprovecharon, y el Barcelona pagó el precio de ello.

Momentos después, Doucouré aprovechó un mal despeje de la defensa del Barcelona y mandó el balón a la red, marcando el gol del empate y encendiendo la alegría de la afición.