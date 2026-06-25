Según el diario *Bild*, el Werkself considera a Raphael Guerreiro, del vigente campeón alemán, para reforzarse.
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¿Fichará el Bayer Leverkusen al sucesor de Alejandro Grimaldo del Bayern de Múnich?
El contrato del portugués en Múnich finaliza el 30 de junio, tras lo cual podrá fichar por un nuevo club sin coste alguno.
Como lateral izquierdo de gran calidad, Guerreiro recuerda a Grimaldo en el B04, aunque a veces ha mostrado deficiencias defensivas y no cumple del todo con el perfil clásico de un carrilero.
Sin embargo, su polivalencia le permite actuar también en el centro del campo, en las bandas ofensivas o incluso como mediapunta. En el Bayern, Vincent Kompany le alineó varias veces la temporada pasada como ’10’ detrás de Harry Kane.
Otros candidatos del Werkself son el exjugador del VfB Konstantinos Mavropanos, del recién descendido West Ham, y Arsène Kouassi, del FC Lorient, quien ha llamado especialmente la atención del nuevo entrenador del Leverkusen, Carles Martínez.
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El Leverkusen busca un sustituto para Alejandro Grimaldo
El B04 deberá reemplazar la próxima temporada a Grimaldo, uno de los favoritos del público, quien, según coinciden los medios, está a punto de fichar por el Atlético de Madrid.
En los últimos días han mantenido intensas conversaciones. Su traspaso, deseado por el jugador desde hace tiempo, reportaría 25 millones de euros al Leverkusen.
Llegó en 2023 del Benfica y, en su primera temporada, ayudó al Leverkusen a ganar de forma inesperada la Bundesliga.
En las dos campañas siguientes mantuvo su papel clave, si bien el club no se clasificó para la Champions. Desde hace años se especulaba con su regreso a España, y Real Madrid y Barcelona aparecían como destinos. Grimaldo ya se formó en la cantera azulgrana.