El contrato del portugués en Múnich finaliza el 30 de junio, tras lo cual podrá fichar por un nuevo club sin coste alguno.

Como lateral izquierdo de gran calidad, Guerreiro recuerda a Grimaldo en el B04, aunque a veces ha mostrado deficiencias defensivas y no cumple del todo con el perfil clásico de un carrilero.

Sin embargo, su polivalencia le permite actuar también en el centro del campo, en las bandas ofensivas o incluso como mediapunta. En el Bayern, Vincent Kompany le alineó varias veces la temporada pasada como ’10’ detrás de Harry Kane.

Otros candidatos del Werkself son el exjugador del VfB Konstantinos Mavropanos, del recién descendido West Ham, y Arsène Kouassi, del FC Lorient, quien ha llamado especialmente la atención del nuevo entrenador del Leverkusen, Carles Martínez.