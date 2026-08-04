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Ferran Torres rompe su silencio sobre la polémica gorra «Make Spain Great Again» tras ganar el Mundial 2026
Una celebración viral del Mundial
Ferran no solo fue el héroe del partido para España al conquistar su segundo título del Mundial, sino que también fue una figura central durante las celebraciones posteriores en Madrid. El delantero del Barcelona acaparó titulares en todo el mundo después de que se le viera luciendo una llamativa gorra roja con el lema «Make Spain Great Again».
La controvertida prenda para la cabeza era una adaptación directa del ampliamente reconocido eslogan de campaña de Donald Trump, «Make America Great Again». Como era de esperar, la elección de vestimenta del extremo desató de inmediato un enorme debate, provocando todo tipo de reacciones entre observadores de todo el mundo.
Torres niega motivaciones políticas
Tres semanas después de que la selección española fuera proclamada oficialmente campeona del mundo, el atacante por fin ha roto su silencio para aclarar sus intenciones. En una entrevista con CNN durante una gira mediática por Estados Unidos, Torres negó categóricamente que la gorra tuviera ningún trasfondo político.
«Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política», explicó Ferran. «Sinceramente, no sé nada de política. Solo era para poder ver a España de nuevo en lo más alto, ganando el Mundial».
La Casa Blanca reacciona
Las imágenes virales de la celebración circularon rápidamente por todo el mundo, generando tanta repercusión que finalmente llegaron al Gobierno de Estados Unidos. La Casa Blanca decidió reaccionar públicamente a la situación en X. Compartió un clip de vídeo de la estrella del Barcelona celebrando el triunfo en el Mundial 2026, acompañado del tajante texto: "Todo el mundo quiere sumarse al movimiento".
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El futuro de Ferran en el Barcelona sigue siendo incierto
A pesar de sus actuaciones heroicas con su selección en el Mundial, su futuro a nivel de clubes sigue siendo incierto. El jugador de 26 años ha despertado el interés del Paris Saint-Germain, mientras que, según se informa, el Barça está abierto a vender al delantero si el precio es el adecuado. Está por ver si seguirá en el Camp Nou o completará su traspaso a Francia.
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