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Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres-PSG, acuerdo cercano: oferta de 50 millones al Barcelona

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El PSG, cerca de fichar al delantero que decidió la final del Mundial

Ferran Torres está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El club francés ha formalizado de hecho una oferta al Barcelona de unos 50 millones de euros, acercándose de manera significativa al cierre de la operación.


La negociación entre ambos clubes, según Marca, se encuentra ya en una fase avanzada y el acuerdo podría llegar pronto. También facilita el traspaso la posición del jugador: Torres, autor del gol con el que España ganó el Mundial en la final contra Argentina, habría alcanzado hace tiempo un principio de acuerdo con el PSG, que está listo para recibirlo y darle un papel importante en su frente de ataque.


  • La situación contractual, decisiva

    Lo que más influye en la valoración del delantero español es, sobre todo, su situación contractual. El contrato con el Barcelona, de hecho, está cerca de expirar (30 de junio de 2027), un elemento que ha contribuido a mantener el precio del traspaso en una cifra considerada asequible por el Paris Saint-Germain.


    El Barça, por su parte, se prepara así para despedirse de uno de sus delanteros y embolsarse una suma significativa para reinvertirla en el mercado. Para el PSG, en cambio, la operación representa la ocasión de añadir calidad y versatilidad a su frente ofensivo. Quedan por limar los últimos detalles entre los clubes, pero el camino hacia París para Ferran Torres parece ya trazado.




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