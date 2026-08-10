Ferran Torres está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El club francés ha formalizado de hecho una oferta al Barcelona de unos 50 millones de euros, acercándose de manera significativa al cierre de la operación.





La negociación entre ambos clubes, según Marca, se encuentra ya en una fase avanzada y el acuerdo podría llegar pronto. También facilita el traspaso la posición del jugador: Torres, autor del gol con el que España ganó el Mundial en la final contra Argentina, habría alcanzado hace tiempo un principio de acuerdo con el PSG, que está listo para recibirlo y darle un papel importante en su frente de ataque.



