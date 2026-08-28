Federico Chiesa sigue lesionado, el Liverpool escucha ofertas

Si no hay complicaciones, Chiesa debería volver a trabajar con el grupo la próxima semana, pero hasta el 1 de septiembre no hay certezas sobre su futuro. Según escribe el Daily Mail, el Liverpool ha decidido escuchar ofertas por el atacante italiano, que en Inglaterra, desde que llegó a título definitivo procedente de la Juventus en agosto de 2024 a cambio de 12 millones de euros más 3 en bonus, nunca ha terminado de convencer, frenado por problemas musculares. La salida de Salah no ha cambiado las jerarquías: a día de hoy, Chiesa está incluso por detrás del joven Rio Ngumoha, y la llegada de Barcola desde el Paris Saint-Germain, que se suma a la de Munoz desde Osasuna, corre el riesgo de reducir al mínimo el poco espacio del que dispone. En el Liverpool, con el que está vinculado por un contrato que expira en 2028, puede salir a título definitivo por una cifra cercana a los 15 millones de euros. El problema, para quien quiera ficharlo, es el sueldo, unos 8,5 millones de euros brutos.



