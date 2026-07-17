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Gianluca Minchiotti

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Fallecimiento de Bagnoli: el homenaje del Inter, el Génova y el Milán

Inter Milán
Génova
AC Milán
Serie A

Las entidades vinculadas a su carrera expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Bagnoli.

Ha fallecido Osvaldo Bagnoli, el entrenador del histórico título de liga del Hellas Verona. Tenía 91 años. Milanés de pura cepa (apodado «El Mago de Bovisa»), Bagnoli logró una de las mayores hazañas de la historia del fútbol italiano al ganar el campeonato al frente del Hellas en la temporada 1984/85. Como jugador pasó por Milan, Verona y Udinese, y como técnico dirigió también a Inter y Génova.

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